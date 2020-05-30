Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал сограждан не поддаваться панике из-за роста 30 мая числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В период смягчения ограничений во всех странах произошло это, и произойдет у нас, что увеличение случаев допустимо и может быть», — рассказал глава центра журналистам. Он отметил, что возможен рост числа новых выявленных случаев и до 15, но эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Гамкрелидзе также подчеркнул важность соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Он рассказал, что в большинстве автобусов видел честное исполнение этого правила, но не в маршрутках.

Напомним, 30 мая в Грузии стало известно об 11 новых случаях заражения коронавирусом. Это сильный скачек для сложившейся в стране статистики. Подобный показатель ранее был зафиксирован 17 мая, а потом он колебался в пределах 5−10 новых случаев в сутки.

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