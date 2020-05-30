Маскат, , 14:23 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Омана перевалило за 10 тысяч. Об этом 30 мая сообщает минздрав страны.

«Общее число зафиксированных случаев (коронавирусной инфекции — ред.) в султанате достигло 10 423», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 603 случая из данного числа и уточняется, что в данное число входит 260 граждан страны и 343 иностранца.

Кроме этого, сообщается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в Омане на данный момент составляет 42 при около 2,4 тысячи вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Афганистане за сутки составило 866.