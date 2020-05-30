Москва, , 14:18 — REGNUM В России исследование вакцины от коронавируса на может начаться в 2021 году, заявил глава научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Мы рассчитываем на то, что наши разработки можно будет применять и защищать в том числе детское население. Но это вопрос последующих клинических исследований», — сказал он, добавив, что начать исследование на детях, если все пойдет по плану, можно будет в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что в мире разрабатываются 124 потенциальные вакцины от коронавируса, о которых уведомили ВОЗ. Из них 10 проходят клинические испытания, а остальные находятся на доклинической стадии. При этом в России разработано уже восемь различных вакцин от коронавируса.

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