Тюмень, , 14:17 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и зафиксирована смерть 65-летней пациентки с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 мая зарегистрировано 1 608 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них 812 выздоровели, восемь скончались.

В медицинских учреждениях региона четверо пациентов в тяжёлом состоянии находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.