Уфа, , 14:22 — REGNUM 80 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 мая сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По представленной информации, в регионе всего выявили 3185 фактов заражения этой инфекцией. Причем за минувшие 24 часа 21 человек справился с этой инфекцией. А всего победили вирус 1028 человек. О новых смертях от CОVID-19 не сообщается. Таким образом, от этой болезни в Башкирии умерли 18 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 мая в Уфимском районе Башкирии торжественно открыли новый современный инфекционный госпиталь.

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