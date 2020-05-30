Москва, , 14:11 — REGNUM России не удалось начать переговоров с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 30 мая заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

«Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Совету безопасности необходимо определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с будущим договора СНВ-3 непростая и грустная. Он добавил, что договор — это баланс интересов между двумя странами.

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