Куала-Лумпур, 30 мая 2020, 14:02 — REGNUM Около 4800 индонезийских рабочих-мигрантов, находящихся в миграционных центрах в Малайзии, поэтапно вернутся на родину, сообщает Antara.
«Первая фаза начнётся 6 июня 2020 года и коснётся 2189 граждан Индонезии», — заявил министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб.
По его словам, три вывозных рейсов в Джакарту, Медан и Сурабая состоятся 6, 10 и 22 июня 2020 года.
Как ожидается, второй этап репатриации 2623 граждан Индонезии начнётся через два месяца.
Правительство Малайзии выразило признательность Индонезии за оказанное сотрудничество в этом вопросе.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 мая 2020 года в Индонезии выявлено 25 773 случая заражения SARS-CoV-2.
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