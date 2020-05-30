Исламабад, , 14:00 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 2429 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 66 457 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1 тыс. 395 человек. За сутки скончались 78 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 6 млн человек.