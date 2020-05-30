Кишинёв, , 13:58 — REGNUM В Молдавии в 2019 году родилось на 7,8% меньше детей по сравнению с 2018 годом, сообщили 29 мая в Национальном бюро статистики.

Так, по информации статистического ведомства, в Молдавии в 2019 году родились 32 000 детей, что на 7,8% меньше, чем в 2018 году. Рождаемость в 2019 году составила 12,2 новорожденных на тысячу жителей, что является самым низким показателем в республике за последние пять лет.

В период с 2015 по 2019 годы самый высокий показатель рождаемости был зафиксирован в 2015 году и составил 14,5 новорожденных на тысячу жителей.

53,1% новорожденных — мальчики, а соотношение полов новорожденных составляет 105 мальчиков к 100 девочкам. 19,3% детей, по данным статистики, в 2019 году родились вне брака. Это почти каждый пятый ребенок.

По данным бюро статистики, в Молдавии общая численность детей сокращается. По состоянию на 1 января 2020 года в Молдавии было зафиксировано 583,2 тыс детей до 18 лет, что почти на семь тысяч меньше, чем годом ранее (590,1 тыс).