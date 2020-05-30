Лос-Анджелес, США, , 13:48 — REGNUM Собрание людей, которое происходит в центральном районе Лос-Анджелеса из-за гибели в Миннеаполисе от жесткого обращения полиции местного жителя Джорджа Флойда, является незаконным. Об этом 30 мая сообщила местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы объявили незаконным собрание в центральном районе Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что данное распоряжение было обнародовано в результате постоянно происходящих во время протестных акций «актов насилия и порчи имущества».

Кроме этого, в своем сообщении правоохранители Лос-Анджелеса потребовали от участников акции покинуть место её проведения, а от владельцев расположенных рядом магазинов — закрыть их.

Помимо того, полицейские обратились с призывом к жителям города обходить его центральные районы с прилегающими к нему автострадами и переулками.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с призывом к участникам протестных акций против жестокого обращения полиции в Миннеаполисе покинуть улицы и вернуться к себе домой обратился губернатор штата Миннесота Тим Уолц.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителяДжорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.