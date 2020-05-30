Москва, , 13:22 — REGNUM В России научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» работает над вакциной против коронавируса, которую можно будет закапать в нос, заявил глава центра Ринат Максютов.

По его словам, вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации.

«Так, один из наших препаратов не идёт по классической схеме внутримышечного введения, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что в мире разрабатываются 124 потенциальные вакцины от коронавируса, о которых уведомили ВОЗ. Из них 10 проходят клинические испытания, а остальные находятся на доклинической стадии. При этом в России разработано уже восемь различных вакцин от коронавируса.

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