Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд. Об этом сообщили 30 мая в пресс-службе внешнеполитического ведомства США.

По данным Госдепа, правительство Мальты изъяло ливийскую валюту якобы напечатанную российским «Гознаком». Вашингтон также обвинил российскую сторону в усугублении экономической ситуации в Ливии.

«Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих дестабилизирующих действий в Ливии», — говорится в сообщении Госдепа.

Напомним, США неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в якобы печатании денег для Ливийской национальной армии. В октябре 2019 года агентство Reuters сообщило, что Россия якобы поставила напечатанные деньги для властей на востоке страны.

30 мая заместитель начальника управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд обвинил российскую сторону в поставке в Ливию боевой авиации.

Читайте также: В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии

Читайте развитие сюжета: МИД РФ: фальшивы не ливийские динары, а заявления Госдепа