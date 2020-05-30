Уфа, , 13:25 — REGNUM Еще 64 человека покинули обсерватор в Башкирии. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, у 64 граждан России, которые прибыли в регион из США, Индии и Таджикистана, закончился карантин. Их тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Поэтому сегодня домой возвращаются как жители республики, так и жители Москвы, г. Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и Челябинской областей.

В дорогу людям выдали продуктовые пайки. Для них была организована доставка до аэропорта и автовокзала.

Отмечается, что 1 июня ожидают прибытие рейса из Нью-Йорка в Екатеринбург. На нем прибудут и жители Башкирии (по предварительным данным — 11 человек). В обсерватор республики их доставит специальный автобус.

В настоящее время в этом обсерваторе проходят карантин 27 человек.

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