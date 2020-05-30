Мурманск, , 13:10 — REGNUM В Баренцевом море завершились совместные противолодочные учения корабельной поисково-ударной группы Северного флота (СФ) — большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» соединения Кольской флотилии разнородных сил и малого противолодочного корабля (МПК) «Онега» Беломорской военно-морской базы. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

В ходе последнего этапа учений экипаж «Североморска» отработал совместные действия с действующим с берегового аэродрома противолодочным вертолётом Ка-27. Было также отработано несколько взлётов и посадок вертолёта на палубу БПК.

Экипаж «Онеги» в прибрежных полигонах СФ вблизи полуострова «Рыбачий» провёл боевые стрельбы из 76-мм артиллерийской установки АК-176 по открытым и закрытым позициям.

В настоящее время БПК «Североморск» уже возвратился на главную базу Северного флота в Североморске, а МПК «Онега» осуществляет переход в Северодвинск.

Как сообщало ИА REGNUM, два боевых корабля и многоцелевой подводный ракетоносец Северного флота готовятся провести в Баренцевом море учения, в ходе которых будет отработана атака подлодки условного противника.

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