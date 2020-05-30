Ташкент, , 13:03 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сдать в эксплуатацию наземную линию метрополитена в Сергелийском районе Ташкента в сентябре, сообщили в пресс-службе главы государства.

29 мая узбекистанский лидер встретился с жителями Сергелийского района. Мирзиёев отметил, что до конца 2020 года в районе планируется реализовать 61 инвестиционный проект на сумму 1,8 трлн сумов ($178 млн), а также будет создано 5 тыс. новых рабочих мест.

Президент добавил, что за счет сужения русла реки Чирчик на участке в 16 километров появится 565 га земли. Это позволит разметить новые предприятия и создать рабочие места.

Отметим, Сергелийское надземное метро в Ташкенте протяженностью 7 км строит АО «Узбекистанские железные дороги». Стоимость проекта оценивается в $83 млн.

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