Дамаск, , 13:02 — REGNUM Свыше 70 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за последние 24 часа. Об этом 30 мая говорится в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованном на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 75 беженцев», — сообщается в бюллетене.

Также в нем уточняется, что в данное число входят 23 женщины и 38 детей.

Кроме этого, указывается, что за минувшие сутки через пункт пропуска «Насиб» с территории Иордании в Сирию беженцы не возвращались.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа отметили шесть нарушений режима перемирия на территории страны.