Дамаск, , 12:44 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа отметили шесть нарушений режима перемирия на территории страны. Об этом 30 мая сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня», — говорится в бюллетене.

Также в нем указывается, что все шест фактов нарушения перемирия были отмечены на территории сирийской провинции Идлиб.

Кроме этого, сообщается, что представители Турции в комиссии за этот же временной промежуток не зафиксировали в Сирии фактов нарушения перемирия.

Помимо этого, уточняется, что за последние сутки российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил в Сирии акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что колонну гражданских автомобилей, которая двигалась по недавно открытому участку трассы М-4 в сирийском Заевфратье, сопроводили два российских вертолёта армейской авиации.