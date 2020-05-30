Ташкент, , 12:40 — REGNUM Микрорайон «Новая жизнь» в Ташкенте предложил создать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщили 30 мая в пресс-службе главы государства.

За последние три года в микрорайоне появилось 460 многоэтажных домов на 19,5 тыс. квартир. В новые дома заселились уже 100 тыс. человек, а общая численность микрорайона составила 276 тыс. человек. Подчинение микрорайона решено закрепить непосредственно за администрацией Ташкента.

Новый жилой массив построен в Сергелийском районе Ташкента. Глава государства посетил несколько объектов в микрорайоне. Он ознакомился с работой лавок-контейнеров по продаже сельскохозяйственной продукции, а также посетил швейное предприятие Madena Сollection.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в Узбекистане планируют построить многоэтажное жилье на 30 тыс. квартир. 20 апреля Шавкат Мирзиёев потребовал выделить землю под строительство жилья в 25 городах, где этот процесс задерживается.

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