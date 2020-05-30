Уфа, , 12:42 — REGNUM Для медицинских работников, которые отличились в борьбе с коронавирусом, учредят ведомственные награды в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время торжественного открытия нового инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.

По его словам, несколько наград будут учреждены специально для медицинских работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, 30 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл с рабочим визитом в Башкирию и принял участие в открытии нового инфекционного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлено 90 носителей коронавируса