Владимир, , 12:36 — REGNUM Во Владимирской области на 30 мая зарегистрировано 2617 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. За последние сутки подтверждено 63 новых случая.

Из них 17 новых случаев выявили во Владимире, семь — в Гусь-Хрустальном, пять — в Коврове, по четыре — в Муроме, Александрове, Вязниках и Суздале, по три — в Судогде, Меленках и Киржаче, по два — в Юрьеве-Польском, Гороховце и Красной Горбатке, по одному — в Кольчугино, Собинке и Камешково.

Всего в регионе зарегистрировано 2617 случаев заражения: 539 — во Владимире, 380 — в Петушках, 368 — в Гусь-Хрустальном, 242 — в Александрове, 221 — в Коврове, 219 — в Муроме, 109 — в Кольчугино, 89 — в Собинке, 79 — в Судогде, по 66 — в Юрьеве-Польском, Киржаче и Вязниках, по 43 — в Меленках и Суздале, 42 — в Камешково, 24 — в Радужном, 11 — в Гороховце, десять — в Красной Горбатке. 685 пациентов выздоровели и были выписаны, скончался 21 человек.

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