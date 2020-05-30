Красноярск, , 12:40 — REGNUM В общежитии Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске на карантин из-за подтверждённого случая заражения коронавирусом закрыли этаж. Об этом 30 мая сообщает региональный портал Newslab.ru.

Со ссылкой на сообщения студентов журналисты пишут, что в общежитии СФУ №12 по адресу ул. Академика Вавилова, 64 перед ведущими с этажа лестницами установили посты контроля, двери закрыли на замки и запретили выходить, в том числе в магазин.

В университете подтвердили, что меры были приняты на основании предписания регионального Роспотребнадзора. Студентам обеспечили бесплатную доставку продуктов и доступ в душевую.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по данным на 30 мая был подтверждён 4121 случай заражения коронавирусом, в том числе 136 — за последние сутки.

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