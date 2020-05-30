Дакка, , 12:36 — REGNUM В министерстве иностранных дел Бангладеш заявили об убийстве и пытках своих граждан в Ливии. Об этом 30 мая сообщает Al Jazeera.

Неизвестные похитили 30 мигрантов из Бангладеш с целью получения выкупа. Инцидент произошел в городе Мизда, беженцы пересекли границу в поисках работы.

«С ними обращались бесчеловечно, их пытали. В какой-то момент пленники убили одного из лидеров банды, захватившей их, после чего они были расстреляны», — цитирует агентство заявление министерство иностранных дел Бангладеш.

Напомним, ранее 28 мая руководство Правительства национального согласия (ПНС), расположенного в Триполи, выдало ордер на арест подозреваемых в убийстве 30 мигрантов.