Ульяновск, , 12:29 — REGNUM В Ульяновской области растёт как число выздоравливающих пациентов с COVID-19, так и вновь заражённых. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 30 мая (10:35 мск), с начала пандемии коронавируса в Ульяновской области выявлено 2369 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 98.

Выздоровели 700 пациентов с COVID-19, из них 66 человек — за последние сутки.

Всего в Ульяновской области по состоянию на 29 мая проведено свыше 57,6 тыс. тестов на наличие новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области бессимптомно COVID-19 протекает у 35% пациентов, в лёгкой форме — у 45,46% пациентов, в тяжёлой форме заболевание проходит у 1,1% заражённых.

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