Астрахань, , 12:26 — REGNUM В Астраханской области 30 мая подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 1752 подтверждённых случая. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находится 551 человек. 909 пациентов выздоровели и были выписаны, 15 человек скончались.

За весь период у 61 тыс. 597 человек взяли 65 тыс. 947 анализов на коронавирус. В качестве контактных лиц под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 669 человек. Коэффициент распространения инфекции составил 0,52.

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