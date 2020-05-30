Кишинёв, , 12:26 — REGNUM В Кишиневе микрофинансовая организация Credit Comod аннулировала долги мужчины, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на 17 мая в молдавской столице. Об этом 29 мая сообщили на странице микрофинансовой организации в социальной сети Facebook.

Напомним, в ночь на 17 мая в Кишиневе на пересечении улиц улиц Измаильской и бульвара Штефана чел Маре столкнулись несколько транспортных средств, в результате чего погибли два человека, еще несколько человек пострадали.

Пресс-служба финансовой организации принесла соболезнования семьям погибших в результате ДТП и сообщила, что один из погибших был клиентом финансовой организации. В связи с чем в компании OCN Credit Comod SRL выразили сочувствие супруге и детям погибшего клиента и сообщили, что владельцы компании приняли решение аннулировать долги погибшего.