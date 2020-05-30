Москва, , 12:15 — REGNUM Ранняя изоляция населения 65+ в нашей стране, безусловно, позволила предотвратить трагические последствия для этой самой уязвимой группы населения, и избежать итальянского сценария. Общественное соглашение в конечном итоге сформировалось на основании информации, которую мы все получали в более чем исчерпывающем количестве от специалистов.

В этом вопросе главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ» Георгий Костюк, как и большинство москвичей, доверяет эпидемиологам, вирусологам и международным экспертам. Об этом доктор сообщил, комментируя вероятность новой волны эпидемии коронавируса.

По словам Георгия Костюка, теперь у нас появился положительный опыт взаимодействия общества, государства, и специалистов в ситуации пандемии. Эксперт полагает, что в дальнейшем нам будет проще мобилизоваться в случае необходимости:

«Сейчас мы с вами живём в нескончаемом потоке новостей о пандемии новой коронавирусной инфекции, которая с разным темпом распространяется по всему миру. Каждый день начинается и заканчивается анализом статистики в России и других странах. Социальные сети и телевизионные каналы бесконечно переваривают эту тему. Даже у самого психически устойчиво человека на таком фоне стресс возрастает многократно, а в условиях самоизоляции может снижаться настроение, возникает тревога и даже появляется чувство страха за себя и за своих близких.

Немаловажную помощь в связи с этим оказывает психиатрическая служба Москвы. Для наших пациентов мы обеспечиваем возможность проведения поддерживающих бесед с врачами, психокоррекционных занятий с психологами в режиме online или по телефону. Никто не остается без внимания, медицинская помощь оказывается в полном объеме всем нуждающимся, круглосуточно работает телефон доверия.

Ещё раз подчеркну необходимость и важность в это непростое время поберечь себя, своих близких, и всех окружающих. Для этого необходимо сохранять спокойствие и держать социальную дистанцию, соблюдать те не сложные меры профилактики и защиты, которые предписаны для замедления темпов распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, любой сегодня может быть носителем вируса бессимптомно, не осознавая этого. Вместе с тем, отмечу, что большинство граждан сегодня полностью осознают серьезность ситуации, ведут себя ответственно.

Давайте все уважать друг друга, помогать и поддерживать. Сегодня наша сила — в единстве и ответственности — ответственности за себя, своих родных и близких, за будущее. И конечно, хочу выразить искреннюю поддержку всем коллегам — работникам московского здравоохранения и психиатрической службе. Сегодня мы особенно глубоко осознаем, что наши медики — не только специалисты высочайшего класса и настоящие профессионалы своего дела, но и насколько они самоотверженные и благородные люди».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 30 мая 85 регионах России выявлено 396 575 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

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