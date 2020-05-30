Осан, , 12:21 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у двух военнослужащих на базе ВВС в Осане, прибывших в Южную Корею 27 мая.

В настоящее время граждане США находятся на военной базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах, расположенных на территории Южной Кореи, увеличилось до 30.

Известно, что ранее представители Командования силами США в Южной Корее продлили режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения до 20 августа.

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