Миннеаполис, США, , 12:21 — REGNUM С призывом к участникам протестных акций против жестокого обращения полиции в Миннеаполисе покинуть улицы и вернуться к себе домой обратился губернатор штата Миннесота Тим Уолц. Он заявил об этом 30 мая во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

«Ситуация невероятно опасная… Вы должны вернуться домой», — заявил губернатор Миннесоты.

Также он добавил, что берет на себя ответственность за то, что масштабы разрушений и размер участвующей в беспорядках толпы были недооценены.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подразделения военной полиции ВС США приведены в готовность для развёртывания их в Миннеаполисе, где проходят массовые акции протеста против жесткого обращения полиции, по приказу министерства обороны страны.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.