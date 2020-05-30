Москва, , 12:11 — REGNUM Жителям России не стоит заниматься самолечением COVID-19 и не впадать в крайности — либо отрицая существование болезни, либо безответственно относясь к собственному здоровью. Об этом заявил профессор РАН Кирилл Зыков.

Он отметил, что обе эти точки зрения неправильные. Также профессор предостерег граждан от самостоятельного назначения себе медикаментов.

«Есть лекарства, которые помогают снизить воспалительный ответ. Это плюс, но есть и минус — этот воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, в том числе бактериальных», — сказал он в интервью «Парламентской газете», добавив, что просто так применять их нельзя.

По его словам, тем, кто перенес внебольничную пневмонию, необходимо заниматься дыхательной гимнастикой и, таким образом, укреплять свою респираторную систему.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 8952 случая заражения коронавирусом.

В Москве обнаружили 2367 человек, Московской области — 735, Санкт-Петербурге — 365, Нижегородской области — 289, Свердловской области — 261. Общее число обнаруженных случаев достигло 396 575. За минувшие сутки скончался 181 пациент, общее число жертв COVID-19 достигло 4555.

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