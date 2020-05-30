Курск, , 12:10 — REGNUM В Курской области 30 мая подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из выявленных за последние сутки инфицированных 47 женщин и 24 мужчины. Заразились два ребёнка, которым не исполнилось одного года, три ребёнка в возрасте от года до шести лет, шест ь детей от семи до 14 лет, один подросток о 15 до 17 лет, восемь человек от 18 до 29 лет, 16 человек от 30 до 49 лет, 23 человека от 50 до 64 лет и 12 человек старше 65 лет.

Всего в регионе было подтверждено 2922 положительных теста на коронавирус.

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