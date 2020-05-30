Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Штрафы, выписанные жителям Грузии за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа, нужно будет урезать. Такое заявление 29 мая сделал лидер большинства в грузинском парламенте Мамука Мдинарадзе, сообщает Общественное телевидение.

Депутат отметил, несмотря на имеющееся предложение списать штрафы, этого делать не будут, чтобы не спровоцировать у населения ощущение того, будто угроза эпидемии миновала. По мнению Мдинарадзе, из-за этого может начаться вторая волна вспышки коронавируса.

«Понятно, что 3000 лари — слишком большая сумма, и 90% населения столько заплатить не сможет. Исходя из этого, мы должны принять компромиссное решение», — сказал депутат. Он добавил, что размер суммы, на которую уменьшат штрафы, будет обсуждаться.

По данным МВД Грузии, за время действия в стране режима ЧП и комендантского часа было выписано 7777 штрафов. Для физических за нарушение штрафуют на 3000 лари (около $940 по курсу).

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