Таллин, , 12:01 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Эстонии за прошедшие сутки увеличилось на шесть и стало составлять 1 856 человек. Об этом 30 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Коронавирус … диагностировали у 1865 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за все время пандемии на территории страны было проведено более 83 тысяч тестов на коронавирус.

Кроме этого, уточняется, что общее число скончавшихся от COVID-19 в стране за последние 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 67 летальных исходов.

При этом сообщается, что в настоящее время в больницах страны находится 26 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выздоровевших от COVID-19 на территории Польши перевалило за 11 тысяч пациентов.