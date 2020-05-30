Лос-Анджелес, США, , 11:55 — REGNUM Студия Riot Games, возможно, назвала имя нового агента, который вскоре появится в тактическом онлайн-шутере Valorant. Публикация была размещена на официальной Twitter-странице Valorant для стран Южной Америки.

Администрация аккаунта выложила странное видео, в котором показано нечто похожее на фиолетовый энергетический сгусток. Она сопроводила публикацию хештегом #ReynaIsHere. Геймеры сделали вывод, что нового агента зовут Рейна.

https://twitter.com/RiotMotoHiro/status/1266414009915506688

Напомним, полноценный релиз Valorant запланирован на 2 июня 2020 года. Разработчики сообщили, что в день выхода игры в ней, кроме нового агента, появятся новый режим и новая карта.

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