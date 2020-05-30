Уфа, , 11:58 — REGNUM Новый современный инфекционный центр, построенный в Уфимском районе Башкирии, открыли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Хабиров и Мурашко прошлись по помещениям нового центра, оценили масштаб и качество проведенной работы.

На церемонии открытия чиновники вручили государственные награды медицинским работникам, строителям нового медицинского учреждения, а также тем гражданам, которые принимали самое активное участие при его строительстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что новый инфекционный центр построен на территории индустриального парка «Зубово» и будет принимать пациентов инфицированных коронавирусом. Его оснастили необходимым современным оборудованием. Прием первых пациентов в этом учреждении начнется с 1 июня.

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