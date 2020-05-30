Москва, , 11:51 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России по состоянию на 30 мая составил 0,95. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Этот показатель не превышает единицу уже 17 дней подряд, а Москве — 20 дней. Коэффициент распространения в Москве составил 0,8, в Московской области — 0,92.

Отметим, коэффициент распространения коронавируса — это один из основных показателей для поэтапного снятия ограничительных мер. Он показывает, сколько успевает заразить один носитель вируса до госпитализации.

Коэффициент определяется как отношение суммы числа выявленных случаев за последние четыре дня к сумме случаев заражения за предыдущие четыре дня.

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