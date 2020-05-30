Варшава, , 11:53 — REGNUM Общее количество выздоровевших от COVID-19 на территории Польши перевалило за 11 тысяч пациентов. Об этом 30 мая сообщает польский минздрав.

Согласно данным министерства, за минувшие 24 часа на территории страны от COVID-19 выздоровели 324 человека и теперь их общее число стало составлять 11 016.

Также сообщается, что за этот же временной промежуток в Польше выявили 221 нового зараженного коронавирусом, в результате чего их суммарное количество выросло до 23 376.

При этом за сутки в стране никто не умер от COVID-19 и потому общее число летальных исходов в стране по-прежнему составляет 1 051 случай.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным министерства иностранных дел Индонезии, за сутки у 15 индонезийских граждан за границей подтвердили SARS-CoV-2.