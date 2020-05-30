Вашингтон, , 11:44 — REGNUM В последний день закрытого бета-тестирования Valorant, 29 мая 2020 года, в игру играли около 3 млн геймеров. Об этом 29 мая сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что при этом суммарное время просмотра пользователями Twitch матчей Valoranе составило 34 млн часов. За всё время бета-тестирования пользователи платформы потратили на просмотр игровых сражений 470 млн часов. В пике число зрителей доходило до 1,7 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Riot Games согласилась с геймерами и решила изменить название высшего ранга в Valorant. Изначально разработчики назвали эту ступень мастерства так же, как и игру — Valorant.

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