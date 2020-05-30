Томск, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в Томской области подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в администрации региона.

Один человек госпитализирован с ОРВИ, 11 — с пневмонией. У десяти человек нет симптомов, они находятся под медицинским наблюдением на дому.

18 человек контактировали с теми, у кого ранее выявили коронавирус. Ещё по четырём случаям проводится эпидемиологическое расследование.

С начала тестирования в регионе проведено 59 199 исследований на коронавирус.

Всего в Томской области к 30 мая коронавирус выявлен у 667 человек. 307 человек выздоровели. Как сообщало ИА REGNUM, 14 пациентов с SARS-CoV-2 умерли.

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