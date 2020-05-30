Самара, , 11:46 — REGNUM 42 носителя коронавируса выявили за минувшие сутки в Самарской области. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие 24 часа больше всего зараженных выявляли в столице региона (28 случаев), еще восемь выявили в Тольятти и три — в Сызрани. Выявили также по одному — в Отрадном, Волжском и Челно-Вершинском районе. При этом 24 носителя коронавируса выявили при проведении эпидемиологического обследования, а 13 — при тестировании больных внебольничной пневмонией, ОРВИ. Еще пять — при тестировании граждан в рамках профилактического обследования лиц, которые не имели никаких симптомов инфицирования.

Таким образом, по области было выявлено всего 2527 фактов заражения этой инфекцией. При этом 948 граждан справились с вирусом, а 20 скончались от COVID-19 (в минувшие сутки не было зафиксировано случаев смерти от этой болезни). На учете у врачей стоит 372 человека.

Специалисты в регионе сделали всего 156 528 тестов на эту инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орловской области за сутки подтверждено 78 случаев заражения SARS-CoV-2