Москва, , 11:38 — REGNUM В том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, это не просто красивые и правильные слова, записанные в поправках к Конституции РФ, многие граждане уже убедились после объявленных президентом РФ правительственных мер поддержки. К примеру, раньше времени стали выплачиваться пособия на детей до трёх лет, введены новые пособия на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, которые в одночасье оказались малообеспеченными.

Именно таким должно быть государство с просемейной политикой: быстро входить в положение, быстро принимать решения, быстро воплощать их в жизнь. И, голосуя за Конституцию, мы будем точно знать, что семьи получат поддержку: для семей Конституция РФ будет единой справкой на автоматическое получение помощи. Так считает член комиссии Общественной палаты РФ по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Все эти решения, которые глава государства озвучивал в январе в своем послании Федеральному собранию, в поправках к Конституции и сейчас, когда он дал указание выплачивать семьям с детьми от трёх до 15 лет по 10 тыс. руб., они беспрецедентны. На каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов.

Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3 лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей (с 1 июня — разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее — ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь)».

Говоря о том, что президент РФ всегда уделял особое внимание поддержке семей с детьми, общественник напомнил: «Найдите ещё государство, где власть поступала бы так же? В Германии платят бизнесу, но это — бизнес, таким образом лишь стимулируют предпринимательскую активность. Про человека там ничего не сказано, так же как в Америке. А здесь идёт очень точная, направленная помощь и поддержка семей с детьми».

Что касается конкретно семьи Павла Пожигайло, в которой растут и воспитываются восемь родных детей, то материальной поддержки, которая была обнародована президентом, по словам главы семейства, вполне хватает:

«В целом хочу подчеркнуть: мы (муж, жена и восемь детей), которые живут, как и остальные 90% нашей страны, говорим о том, что этих 10 тысяч руб. на каждого ребёнка нам хватает, чтобы прокормить семью с восьмью детьми. Минимум этими деньгами перекрывается».

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса весь апрель и первые недели в мае были объявлены нерабочими. Кризис усугубили вынужденные карантинные мероприятия. В связи с этим президент России Владимир Путин обнародовал уже три пакета мер поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.

Ранее общественный деятель, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что ещё, по его мнению, требуется сделать для поддержки семей с детьми в России.

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