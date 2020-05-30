Москва, , 11:44 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров поздравил выпускников российских школ с окончанием ими своих учебных заведений. Он сделал это в видеообращении для телевизионного проекта «Последний звонок 2020» в рамках программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

«Уважаемые выпускники, дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления по случаю окончания школы», — сказал министр иностранных дел РФ.

Также он отметил, что школа является важнейшей и неотъемлемой частью в биографии каждого человека и, как предположил глава МИД России, для многих из нынешних выпускников она стала вторым домом.

Кроме этого, Лавров указал, что в ходе учебы учащиеся смогли получить нужные навыки и знания, познать окружающий мир и открыть в нем для себя новые горизонты, а также приобрести верных и надежных друзей.

«Убежден: все это обязательно пригодится вам во взрослой, самостоятельной жизни», — сказал министр.

Помимо этого, глава российского МИД напомнил, что в текущем году из-за пандемии коронавируса выпускные вечера и последние звонки проходя в формате онлайн.

«Но значение этих событий не становится меньше. Уверен, что у вас еще не раз будет возможность встретиться и с теплотой вспомнить школьные годы, которые, как поется в песне, действительно чудесные», — сказал Лавров и добавил, что теперь, в связи со вступительными экзаменами, у выпускников начинает «жаркая пора».

«Стремитесь, дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом. Все у вас обязательно получится. Удачи вам, друзья!», — также заявил глава российского МИД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 25 мая стало известно, что московские суворовцы, как и все выпускники 2020 года, впервые провели последний звонок в онлайн-режиме.