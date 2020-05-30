Орел, 30 мая 2020, 11:37 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Орловской области за последние сутки, сообщил 30 мая региональный оперативный штаб.
43 человека за последние сутки выписаны с выздоровлением. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 225 случаев заражения коронавирусом: в том числе 910 случаев в Орле, 320 — в Мценске и Мценском районе, 197 — в Орловском районе. 1 тыс. 137 выздоровели. 24 человека с положительными тестами на коронавирус скончались.
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