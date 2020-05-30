Варшава, , 11:32 — REGNUM В Steam состоялся релиз стратегической игры COVID: The Outbreak, в которой геймерам предстоит управлять мировой организацией, борющейся с пандемией. Игра появилась в сервисе 29 мая.

Перед игроками будет поставлена задача сдержать распространение эпидемии и спасти человечество. Отмечается, что игра будет сообщать геймерам информацию о том, как им стоит вести себя в подобных условиях. В основу COVID: The Outbreak легли данные ВОЗ и информация, полученная разработчиками от экспертов.

Разработкой игры занималась польская студия Jujubee S.A., которую геймеры занют по таким играм, как Realpolitiks II и Deep Diving Simulator. COVID: The Outbreak была анонсирована 29 апреля 2020 года.