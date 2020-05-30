Красноярск, 30 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Красноярском крае подтверждён 4121 случай заражения коронавирусом, в том числе 136 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в краевом оперштабе.
887 вылечились, в том числе 23 — за сутки. За всё время в крае проведено 193 988 тестов на коронавирус.
В Красноярском крае скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Общее число умерших пациентов с SARS-CoV-2 в регионе — 39.
Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 50 муниципальных образованиях края.
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