Иваново, 30 мая 2020, 11:29 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, данные 30 мая опубликовал федеральный оперативный штаб.
За минувшие сутки в регионе выздоровело 76 пациентов с ранее подтверждёнными положительными тестами на коронавирус.
Всего в Ивановской области с 19 марта по 30 мая подтверждено 1900 положительных тестов на коронавирус. 783 пациента выписаны с выздоровлением. Число летальных случаев за сутки не изменилось — их по-прежнему 18.