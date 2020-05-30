Нур-Султан, 30 мая 2020, 11:28 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавируса в Казахстане составило 10 382, сообщили 30 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев выявили в Алма-Ате — 2499, Нур-Султане — 1957, Атырауской области — 1024, Карагандинской области — 829, Чимкенте — 813. Общее число выздоровевших пациентов достигло 5057, скончались — 37 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2020 года между регионами Казахстана планируют убрать блокпосты, а с 5 июня планируют возобновить работу автовокзалов и автобусных пассажирских перевозок.
Читайте также: Между городами Казахстана уберут блокпосты