Красноярск, , 11:24 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заражений за всё время достигло 4121. Об этом 30 мая сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.

За сутки в регионе скончались четыре пациента с COVID-19 (общее число скончавшихся 39), выздоровели 23 человека (всего 887).

Всего в Красноярском крае по состоянию на 30 мая было проведено 193 988 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, режим безопасного поведения, введённый в Красноярском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлили ещё на две недели.

Читайте также: В Красноярском крае за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае продлили режим безопасного поведения