Тамбов, , 11:21 — REGNUM 71 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 30 мая региональный оперштаб.

В числе новых пациентов тамбовских медиков — восемь детей в возрасте от четырёх до 13 лет, возраст взрослых от 19 до 82 лет. Все случаи — «внутренние», пациенты заразились от носителей в регионе и никуда не выезжали.

Всего в Тамбовской области подтверждено 2 тыс. 916 случаев заражения коронавирусом, в более чем трети случаев (1040) заражение протекает без клинических проявлений. 1088 выздоровели, скончались 10 человек.