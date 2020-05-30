Москва, , 11:22 — REGNUM За последние сутки на территории Москвы от COVID-19 скончались 78 человек. Это 30 мая следует из обнародованных данных оперативного штаба столицы РФ по борьбе с коронавирусом.

«В Москве скончались 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении столичного оперштаба в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

При этом, согласно данным штаба, данное количество смертей от COVID-19 стало самым большим за сутки в Москве за все время пандемии.

Также известно, что предыдущее наибольшее количество летальных исходов от COVID-19 за сутки было зафиксировано в столице России 18 мая, когда за 24 часа скончалось 77 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 8952 случая заражения коронавирусом.