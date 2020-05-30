Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Разработчики предстоящей игры SCORN, релиз которой состоится на консоли Xbox Series X, запустили её демонстрацию на ПК с видеокартой NVIDIA RTX2080Ti. Об этом 29 мая сообщил портал DSOGaming.

Менеджер студии Ebb Software Любомир Пеклар сообщил, что в этом случае игра при установленном разрешении 4K выдавала 60 FPS (кадров в секунду). Он отметил, что на RTX2070 Super SCORN также будет способна выдавать при таком разрешении 60 FPS, однако геймерам будет необходимо понизить настройки графики. Пеклар также дал понять, что в игре не будет реализована технология трассировки лучей.

SCORN разрабатывалась на основе «движка» Unreal Engine 4. Это будет игра, сочетающая такие жанры, как шутер (упор сделан на применениии огнестрельного оружия) и survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов).

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Dying Light 2 выступили с заявлениями по поводу слухов о проекте